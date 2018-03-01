STK ve kurumlardan Vali Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) - Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Coşkun Erkmen, Yeşilay Derneği Başkanı Bülent Akın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Nazif Ekinci, Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, ilk olarak Muhasebeciler Günü dolayısıyla Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Coşkun Erkmen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gül, mali müşavirlerin birçok işi beraber yaptıklarını ifade ederek, muhasebecilerin Maliye Bakanlığının ve vergi dairelerinin önemli bir paydaşı olduğunu aktardı.

Muhasebecilerin mükelleflerin başka kurumları ilgilendiren işlerini de takip ettiklerini belirten Gül, "Muhasebecilerin işini iyi yapması esnafımızın ve iş dünyamızın işini kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

Erkmen ise, amaçlarının muhasebecilik mesleğini vatandaşlara en iyi şekilde anlatmak olduğunu kaydetti.

Daha sonra Gül, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Derneği Başkanı Bülent Akın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Akın, Gül'e il genelinde Yeşilay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gül de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının gençleri kötü alışkanlıklardan uzat tutmak için birçok proje yürüttüğünü anlatarak, "Burada Yeşilay ile ortak bir çalışma yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Yeşilay'ı yakından takip ediyor. Yeşilay'ın ciddi bir altyapısı var. Ben çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Nazif Ekinci ve beraberindekiler, Deprem Haftası dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Ekinci, gönüllü arama kurtarma ekibi kuran duyarlı vatandaşlara 35 saatlik temel afet eğitimi verildiğini aktararak, daha önce bu tür eğitimleri sivil toplum örgütlerine verdiklerine dikkati çekti.

Spor Genel Müdürlüğüne bağlı izci grubuna eğitim verdiklerini belirten Ekinci, "Şu ana kadar 200 vatandaşımıza eğitim verdik ama bin gönüllümüz var. Hedefimiz bunun tamamına eğitimi vermek." açıklamasında bulundu.

Gül ise, AFAD ekiplerini özverili çalışmalarından dolayı kutladı.