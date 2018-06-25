Steinmeier'den Erdoğan'a tebrik

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi.



Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladı.

Merkel'den kutlama mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum.'' ifadesini kullandı.

Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.



Ortadoğu’daki köklü değişimlerin Almanya ve Türkiye'yi etkilediğine işaret eden Merkel, Türkiye'nin bu konuda büyük sorumluluk gösterdiğini vurguladı.



Almanya Başbakanı, demokratik katılımın ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirildiği, istikrarlı ve çoğulcu bir Türkiye'nin partneri olmak istediklerini belirtti.



Merkel, ''Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımı bildirir ve sizlere önünüzdeki görevler için başarılar dilerim.'' görüşünü paylaştı.

Muhabir: Enes Kaplan-Cüneyt Karadağ