Star TV canlı izle! Diziler Star TV yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma

13 Kasım 2020 Cuma Star TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Star TV'de bugün Babil 19. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından İngiliz İşi adlı yabancı sinema yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli Star TV yayın akışı ve detayları.

Star TV yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma

Yerli Dizi / Tekrar SEFİRİN KIZI 07:00

Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45

Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15

Yarışma YENİ BİR EV 16:30

Ana Haber STAR HABER 18:30

Yerli Dizi BABİL 20:00

Yabancı Sinema İNGİLİZ İŞİ 00:15

Yabancı Sinema İNGİLİZ İŞİ 02:00

Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:30

Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 05:30

19.Bölüm Hikaye;

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

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