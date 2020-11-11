Star TV canlı izle! Diziler Star TV yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

Star TV yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00 Eğlence

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45

Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15

Yarışma YENİ BİR EV 16:30

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Yabancı Sinema YENİ NESİL AJAN XXX 3 20:00

Yabancı Sinema YENİ NESİL AJAN XXX 3 22:15

Yabancı Sinema ÖLÜM DÖVÜŞÜ 00:30

Yabancı Sinema ÖLÜM DÖVÜŞÜ 02:10

Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 05:00

Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 05:40

Yeni Nesil Ajan XXX 3

Başrolünde Vin Diesel’in yer aldığı ‘Yeni Nesil Ajan XXX 3’ filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor.

Yönetmen: D.J. Caruso

Oyuncular: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

Tür: Aksiyon

Ülke: 2017 / A.B.D.

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

Yayın Günü: 11 Kasım 2020 - Çarşamba TV'de İlk Defa

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