Star Gazetesi Yazarları Kayseri Buluşması etkinliği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Star Gazetesi Yazarları Kayseri Buluşması etkinliğinde "12 Eylül'den günümüze Türkiye-ABD ilişkileri" konusu ele alındı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin ticari ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer aldığını söyledi.

Şehrin değerlerinin tanıtımı amacıyla bu tür organizasyonlar düzenlediklerini anlatan Çelik, yazarları Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Moderatörlüğünü 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in yaptığı programda konuşan gazeteci-yazar Aziz Üstel, ABD'lilerin tarihi, entellektüel bir birikimi olmayan ve kendisinden başka kimseyi sevmeyen trajikomik bir millet olduğunu dile getirdi.

12 Eylül döneminde gözaltına alınıp dayağa maruz kaldığını ve Kenan Evren'in kendisini TRT'den attırdığını anlatan Üstel, ABD-Türkiye ilişkilerine değinerek, "Nereden bakarsanız bakın ABD'den kurtulmak kolay değil. Tabii Recep Tayyip Erdoğan diye biri çıkana kadar. 'Gel' diyor 'gel, cürmün kadar yer yakarsın.' Adamların derdi Recep Tayyip Erdoğan. Filistin'e bakıyorsunuz, Lübnan'a bakıyorsunuz, insanların ellerinde Türk bayrağı, dillerinde Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan ise 15 Temmuz'da halkın sahneye çıkarak kendi iradesiyle demokrasinin arkasında durduğunu ve bu tavırla Türkiye'de demokrasinin içselleştiğini söyledi.

12 Eylül darbesine değinen Eraslan, "Bu halk her zaman ABD'ye karşı bir soru işareti koymuştu. Özellikle eskiden bu yana Filistin, Kudüs meselelerinde." dedi.

Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da ABD ve Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Program sorulara cevap verilmesiyle sona erdi.