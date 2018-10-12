Stadyum tribünü koltuklarla kaplandı

KONYA (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup temsilcisi Akşehir Spor Kulübü 2018-2019 Futbol Sezonunun dördüncü haftasında Karaman Belediyespor ile karşılaşacak.

Karşılaşma hazırlıklarını sürdüren Akşehir Spor Kulübüne Akşehir Belediyesinden de destek devam ediyor.

Bu kapsamda Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu kapalı tribünü Akşehir Belediyesi tarafından plastik koltuklarla kaplandı.

Konu hakkında açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Spor taraftarlarımızın maçları daha rahat izleyebilmeleri maksadıyla Akşehir Nasreddin Hoca Stadımızın kapalı tribün bölümündeki tahta ile kaplı olan bölümleri plastik koltuklarla kaplattık. Akşehir Sporumuza Pazar günü ve sezon boyunca oynayacağı tüm lig maçlarında başarılar diliyor, taraftarlarımızı Akşehir Sporumuzun maçlarına davet ediyorum." diye konuştu.