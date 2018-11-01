Sri Lanka'da siyasi kriz

COLOMBO (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da parlamento, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin görevden alınmasıyla başlayan siyasi krizi aşmak üzere Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın çağrısıyla toplanacak.

Sirisena'nın başbakan olarak olarak atadığı eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, meclisin 5 Kasım'da yeni hükümete güvenoyu vermek üzere toplanacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Sirisena, siyasi anlaşmazlık yaşadığı Wickremesinghe'yi geçen hafta görevden almış, yerine Rajapaksa'yı atamıştı. Sirisena, atamanın ardından parlamentonun çalışmalarını 16 Kasım'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Parlamentoda hala çoğunluğa sahip olduğunu savunan Wickremesinghe, meclis çalışmalarının askıya alınmasına itiraz etmiş ve yeni hükümet güvenoyu alana kadar başbakan olarak haklarının korunmasını talep etmişti.

Meclis Başkanı Karu Jayasuriya da Wickremesinghe'nin talebine destek vermiş, Devlet Başkanı Sirisena'ya yazdığı mektupta parlamentonun derhal toplanması çağrısında bulunmuştu.

