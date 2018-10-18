Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena'ya suikast iddiası

ANKARA (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, Hint gizli servisinin kendisine suikast planladığını iddia etmesi tartışmalara neden oldu.

Hindistan'da yayın yapan The Hindu gazetesinde yer alan habere göre, Sirinesa, önceki gün bakanlar kurulu toplantısında kabine üyelerine, kendisine yönelik bir suikast planı olduğu bilgisini aldığını ve bunun arkasında Hint istihbaratının bulunduğu açıkladı.

İddiaların basına sızmasının ardından Hindistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iddiaların "tamamıyla temelsiz ve yalan" olduğu belirtildi.

Açıklamada, iddiaların, iki lider arasında güvensizlik yaratarak komşu ülkeler arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan "sinsi ve art niyetli bir girişim" olduğu kaydedildi.

Devlet Başkanı Sirisena da sözlerinin yanlış alıntılandığını ve çarpıtıldığını, suikast girişimiyle ilgili konuşmada Hint gizli servislerini ve Başbakan Narendra Modi'yi suçlayan bir ifade kullanmadığını ifade etti.

Sirisena, ayrıca basına yansıyan iddiaları derhal yalanladığı için Modi'ye teşekkür etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke liderlerinin olayın ardından telefonda görüştüğü, 20 dakika süre konuşmada Modi'nin ülkesinin Sri Lanka ile iyi ilişkileri sürdüreceğini ve komşusunun refah ve kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı.

- Sri Lanka siyasetindeki iç çekişme

Öte yandan iddiaların Sri Lanka'da Devlet Başkanı Sirisena ile Başbakan Ranil Wickremesinghe arasındaki anlaşmazlık ve çekişmelerden kaynaklandığı iddia edildi.

The Hindu gazetesine konuşan Hindistan'ın dış istihbarat kurumu Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) eski başkanlarından Vikram Sood, Hindistan'ın bilerek bu tartışmanın içine çekilmeye çalışıldığını savundu.

Sood, "Demokrasilerde istihbarat örgütlerinin kendi bağımsız dış politikaları olmaz. Bizim de yok. Bu iddianın Bay Wickremesinghe'in Hindistan ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekici. Amaç hükümeti zor durumda bırakmak." değerlendirmesinde bulundu.