KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından Srebrenitsa soykırımının 24. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Ayşe Nur Silay, yaptığı açıklamada 24 yıl önce gerçekleşen katliamı kınadıklarını söyledi.

Silay, konuşmasında şunları kaydetti:

"AK Parti dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden 'Herkes için adalet' ilkesini temel almıştır. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda gerçek suçluluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Srebrenitsa annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağolsun."



