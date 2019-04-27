"Sporun her dalında rol modellerin sayısını artıracağız"





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle hem sportif başarı ve madalya sayısını yukarılara taşımış olacaklarını hem de Türkiye'nin, herkesin hayatında sporun yer aldığı bir ülke olacağını bildirdi.

Kasapoğlu, Bakanlık merkez binada, cimnastik branşlarında olimpik havuzda bulunan sporcuları kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada cimnastiğin en temel branşlardan biri olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, bu dalda, olimpiyatlara giden yolda çok önemli virajlar bulunduğunu, birlikte çalışarak sporculara katkı vereceklerini belirtti.

Bakanlık olarak Türkiye'de sportif başarı ve sporu tabana yayma konusunda önemli açılım sağlayacak "Spor Türkiye" projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Bu bağlamda en önemli branş, en temel disiplin cimnastik. Her şeyin bir temeli var, sporun temelinde de cimnastik var. Cimnastiği, imkan ve teknik destek vererek daha yukarılara tırmandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Tabana yayılan spor anlayışı çerçevesinde cimnastiği Türkiye'de farklı noktalara getirmeleri gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, eğitim ile sporun entegrasyonunun önemine dikkati çekerek, bu çerçevede MEB ile imzanan iş birliği protokolünün Türkiye'yi yarınlara taşıyacağını vurguladı.

Bakanlığın tesis ve imkanlarının eğitim camiasının hizmetine sunulması ve MEB'in tesis, sportif donatılar ve imkanlarının genişletilmesinin bu protokolle mümkün olacağını ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca antrenörlerimizin yine eğitim camiamızın tümüne hizmet vermesi bu protokol çerçevesinde mümkün olacak. Böylece sportif başarıyı, madalyaları yukarılara taşımış olacağız. Hem de herkesin spor yapması, hayatında sporun yer aldığı bir ülke olacağız, buna inanıyoruz."





- "Taraflar çok heyecanlı ve motive"





Bakan Kasapoğlu, bu noktada okul öncesine yayılacak bir çalışmaları olduğunu belirterek, "Üç yaş cimnastik için en önemli başlangıç yaşı. Okul öncesine alınmış bir spor sürecini harekete geçirdik." ifadelerini kullandı.

Okul öncesi çalışma konusunda tarafların çok heyecanlı ve motive olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bundan sonra bize düşen, sizlere düşen, bu iş birliğini artırmak. Daha çok çalışmak, daha çok paslaşmak. Bu sinerjiyle de inşallah sizin gibi topluma örnek olacak arkadaşlarımızın sayısını artırmak. Sporun her branşında rol modellerin sayısını artıracağız." şeklinde görüşlerini aktardı.

Sporcuların her türlü ihtiyaçlarını kendisine ve çalışma arkadaşlarına iletebileceğini bildiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sizin Bakanlığınız burası. Gençlerimizin, sporcularımızın Bakanlığı. Türkiye'nin geleceğine dair fikri olan, heyecanı olan, hedefi olan herkesin Bakanlığı. Bakanlığımızın kapısı her zaman açık, bunun rahatlığı içerisinde olun." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçilerle fotoğraf çektiren ve hediyeler veren Bakan Kasapoğlu'na sporcular da üzerinde imzalarının bulunduğu tişört takdim etti.