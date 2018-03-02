'Sporda hak ihlalleri sorununu çözmek için bu çalıştayı düzenledik'

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, spor alanında da spor hukukunda zaman zaman ihtilaflar çıktığını belirterek, "Sporda hak ihlalleri sorunu nasıl çözülür, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitmeden bu konuları nasıl halledebiliriz, kendi iç hukukumuzda nasıl yol arayabiliriz, o açıdan çalıştay düzenledik." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere spor federasyonları hakkında yapılan başvurularda artış gözlenmesi üzerine, konunun taraflarını dinlemek, KDK tarafından verilecek kararlara esas teşkil etmek, mevcut spor teşkilatlanması ve yargılamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla "Sporda Hak İhlalleri ve Denetim Çalıştayı" düzenlendi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesini etkin bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralı gazilere acil şifalar diledi.

Sporun Türkiye'de ve dünyada birçok kesimin ilgilendiği alan olduğunu dile getiren Malkoç, bu konuda anayasa, yasalar ve diğer mevzuatta yapılan birçok düzenleme olduğunu hatırlattı. Malkoç, "Her konuda olduğu gibi bu alanda da hak ihlalleri olabiliyor. Bu hak ihlallerinin denetimi veya bunların kontrolü oldukça tartışmalı. Özellikle anayasada son yapılan değişiklikten sonra bu iyice tartışmalı hale geldi, henüz belirginleşmedi." diye konuştu.

"AİHM'e gitmeden bu konuları nasıl halledebiliriz, o açıdan bu çalıştayı düzenledik"

Anayasa Mahkemesinin dün bu konuda verdiği bir kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Malkoç, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz ve sporla alakalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaatlar yapılıyor. Bize de müracaatlar yapılıyor. Biz federasyonlarla karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz ama tartışmalı bir konu. Bize yapılan müracaatları da karara bağlamamız gerekiyor. Hem Anayasa'nın 59. maddesi, bu yapılırken KDK'nın düzenlendiği 74'üncü madde ve Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına karşı itirazla ilgili düzenlenen 79. madde dikkate alınarak hem bundan sonra sporda hak ihlalleri sorunu nasıl çözülür, AİHM'e gitmeden bu konuları nasıl halledebiliriz, kendi iç hukukumuzda nasıl yol arayabiliriz, o açıdan bu çalıştayı düzenledik."

Katılımlarından dolayı Bakan Bak'a ve ilgililere teşekkür eden Malkoç, "Esas olan toplumda ihtilafların oluşmadan işlerin yürümesidir." dedi.

Spor alanında da spor hukukunda ihtilaflar çıktığına dikkati çeken Malkoç, KDK'nin, yargıya müdahale etmeden mahkeme öncesindeki alternatif çözüm yollarından biri olduğunu dile getirdi.

Malkoç, KDK'ye başvuruların çok kolay olduğunu vurgulayarak, "Her türlü yoldan başvurabilirsiniz, üstelik herhangi bir harç, pul parası veya herhangi bir ücret alınmıyor. Bunun yanı sıra bize yapılan başvuruları yasamızda belirtildiği üzere 6 ay içinde karara bağlamak zorundayız. Mahkemelere göre oldukça kısa bir süre ve hepsinden önemlisi idare ve vatandaş arasında arabuluculuk, köprü görevi gördüğümüzden, halkın avukatlığını yaptığımızdan eğer bize müracaatları haklı bulursak, idareyi çözüme zorluyoruz." diye konuştu.

"Toplumun temeli olan aile sarsılıyor"

İş Kanunu'nda 2018 Ocak ayında değişiklik yapıldığını, bireyler arasındaki ihtilafı çözmek için arabuluculuk müessesesinin kurulduğunu hatırlatan Malkoç, bunun zorunlu hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Malkoç, kurum olarak çok güzel kararlar aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de son yıllarda kanayan yaralardan biri de evlilik hukuku, aile hukuku ve boşanmayla birlikte oluşan velayet sorunları. Boşanma oranlarına baktığımızda inanılmaz derecede artıyor. Toplumumuzun geleneksel yapısı bozuluyor, anayasada belirtilen toplumun temeli olan aile sarsılıyor. Bizim de yapılan müracaatlar üzerine KDK olarak ortaya koyduğumuz çözümlerden bir tanesi "Aile Arabulucuğu" müessesesinin yasallaşması gerektiğiydi. Bunu hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına hem de Adalet Bakanlığına tavsiye olarak ilettik. Ardından da bu kanunun çıkması için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aile ihtilaflarının asgariye inmesi, özellikle boşanmalardan sonra velayet sorunlarından kaynaklanan kadın cinayetlerinden çocuk cinayetlerine, aile içi istismara, şiddete kadar bunları önlemek için yeni mekanizmalar önerdik."

Malkoç, geçen ay 2 çalıştay daha yaptıklarını, bundan sonra da vatandaşla idare arasındaki ihtilafları çözmek için bu toplantılara devam edeceklerini dile getirdi.

Çalıştaya katılan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da Sayıştayın bir denetim kurumu olduğunu hatırlatarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun geçmişinin de Osmanlı dönemine dayandığını anlattı.

Ombudsmanlığın her ne kadar "tavsiye kararı" denilse de yaptırımı olan kararlar gönderebildiğini aktaran Baş, hak ihlallerinin mahkemeye gitmeden çözülmesinin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler'in başkanlığında "Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Ulusal Spor Yapılanması" başlıklı ilk oturum yapıldı.

Çalıştay, "Türkiye'de Spor Tahkimi" ve "Karşılaştırmalı Hukukta Spor Tahkimi ve İnsan Hakları Sorunları" adlı iki oturumla sona erecek.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş