Sporculardan Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

YOZGAT (AA) - Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları ve Uğur Spor Kulübü öğrencileri, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette sporcular ile sohbet eden Yılmaz, spora ve sporculara her zaman destek vereceklerini söyledi.



Sporcuların her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Sporcularımızın ziyareti bizleri çok mutlu etmiştir. Belediye başkanlığı olarak ilçemizde yapılan tüm spor faaliyetlerine desteklerimizi sunacağız. Spor bir ilin, ilçenin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu yüzden spora ve sporcuya önem veriyoruz. Şimdiden tüm sporcularımıza çalışmalarında ve müsabakalarında başarılar dilerim." dedi.



Yılmaz, daha sonra sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

