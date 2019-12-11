SPORCU AİLELER - Bu ailenin sohbetlerinde tek konu

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan 5 kişilik Turhan ailesinde anne Fatma Turhan'ın müdür olarak görev yaptığı spor kulübünde, baba Abdullah Turhan'ın antrenörlüğündeki çocukları Hatice Aysima, Zeynep Şeyma ve Muhammet Sabri Turhan, katıldıkları turnuvalarda madalya kazanmak için ter döküyor.

Eskişehir'de 33 yıl önce tekvandoya başlayan 47 yaşındaki Abdullah Turhan'ın ardından eşi Fatma Turhan da evlendikten sonra bu branşla tanıştı. Şimdilerde siyah kuşak sahibi olan 39 yaşındaki Fatma Turhan'ın müdürlüğünü yaptığı Enisler Grup Kamerspor Kulübünde babaları sayesinde tanıştıkları tekvando sporunda yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda dereceler alan Hatice Aysima (12), Zeynep Şeyma (16) ve Muhammet Sabri Turhan (18), antrenmanlarına aksatmadan devam ediyor.

Babalarının antrenörlüğünde turnuvalara hazırlanan 3 kardeş, haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Turnuvalara da maaile katılan Turhan ailesi, şampiyonalarda birbirine destek oluyor. Anne Fatma Turhan çocuklarına tribünlerden, baba Abdullah Turhan ise tataminin kenarından çocuklarına destek veriyor.

Kulüp müdürü anne Turhan ve antrenörleri baba Turhan'ın, beslenmelerine ve antrenmanlarına özen gösterdiği çocuklarıyla sohbetlerinin ortak noktasını da tekvando oluşturuyor.

Enisler Grup Kamerspor Kulübünün tekvando antrenörü Abdullah Turhan, AA muhabirine, 2001 yılından beri antrenörlük yaptığını, aile bireylerinin de bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Tekvandoya ailece tutkuyla bağlı olduklarını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Çocuklarım küçük yaşlarda antrenmanlarıma geliyordu. Antrenman salonlarında oyunlar oynarken tekvandoyla tanıştılar. Baba sevgisinin verdiği ilhamla tekvando branşına başladılar. Büyük kızım Zeynep ile oğlum Muhammet katıldıkları turnuvalarda uluslararası dereceler elde etti, milli takıma seçilerek bizim gururumuz oldu. Eşim de hem kulübümüzün müdürü hem de siyah kuşak sahibi tekvandocu. Büyük kızım Zeynep, küçük kızım Hatice ve oğlum Muhammet ile okuldan döndükten sonra 18.30-20.30 saatlerinde haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Gıda takviyelerine dikkat ediyoruz. Sporcu beslenmesi önemli. Derslerine çalışmayı ihmal etmiyorlar. Sporcu bir aileye sahip olmaktan mutluyum."

Turhan, kendilerine destek veren Enisler Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve kulübün onursal başkanı Muhammet Talha Enis'e teşekkür etti.

- Anne Turhan: "Tekvando sayesinde güzel vakit geçiriyoruz"





Fatma Turhan, 2011 yılından bu yana her maçta ve antrenmanda ailesiyle yer aldığını belirtti.

Hem ailesinin hem de kulübün her türlü işlerinin kendisinden sorulduğunu anlatan Turhan, "Kulüpteki sporcuların ve ailemdeki sporcuların beslenmeleri ile sağlıkları benden soruluyor. Çocuklarımın müsabakalarda kilo problemi yaşamamaları için evde genellikle diyet yemekler yapıyorum. Evdeki sohbetimiz sadece tekvando, birlikte konuşabildiğimiz ortak bir nokta. Tekvando sayesinde güzel vakit geçiriyoruz. Herkesin ailece spor yapmasını isterim. Tarif edilemez, güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Ailenin en küçük üyesi pum kuşak sahibi Hatice Aysima Turhan, tekvandoyla 7 yıldır uğraştığını aktardı.

Spor yapmanın yaşının olmadığına dikkati çeken Hatice Aysima, "Ablam ve ağabeyim sürekli maçlara gidiyor, ben de onların yanında oluyorum. Gelecekte ben de onlar gibi milli formayı giymek istiyorum." diye konuştu.

Zeynep Şeyma Turhan ise geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalya kazandığını kaydetti.

İki kez de dünya şampiyonasına katıldığını anlatan Zeynep Şeyma, "Babamın antrenörüm olması çok güzel bir duygu. Onun gücünü arkamda hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli formayı 3 yıldır giyen Muhammet Sabri Turhan, Türkiye şampiyonu olup, Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermek istediğini ifade etti.