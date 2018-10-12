Spor yaparken rahatsızlanan yabancı öğrenci hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de spor yaparken rahatsızlanan 14 yaşındaki Nijeryalı Abdululsalam Abdulfathı Olami, yaşamını yitirdi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Olami, dün akşam saatlerinde gittiği spor salonunda spor yaparken rahatsızlandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Olami, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olami'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.