



SİVAS (AA) - Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi play-off müsabakaları, Sivas'ta başladı.



Cumhuriyet Üniversitesi Çim Sahası'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, milli mücadelede bağımsızlık meşalesini yakan Sivas Kongresi'nin 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Bu kapsamda Sağırlar Futbol Süper Ligi play-off müsabakalarının da Sivas'ta düzenlendiğini belirten Ayhan, "Sivas, bu konuda her kesime duyarlı olan bir şehirdir. Bu kurumlarıyla bu hassasiyeti hisseden bir şehirdir." dedi.

Örnek bir turnuvanın gerçekleştirildiğini dile getiren Ayhan, 4 takımın katıldığı organizasyonun final maçının 28 Nisan Pazar günü oynanacağını ifade etti.

Şampiyon milli güreşçi Taha Akgül ise turnuvaya katılan takımlara başarı diledi. İşitme engellilerin olimpiyat meşalesini ülkeye getirdiğini anımsatan Akgül, turnuvanın hayırlı olmasını diledi.



İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir da Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübü arasında oynanan yarı final müsabakasının başlama vuruşunu Vali Salih Ayhan ve milli güreşçi Taha Akgül birlikte gerçekleştirdi.



Turnuvanın final maçı, kupa ve madalya töreni, 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.