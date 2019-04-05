SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Spor Sivas" projesi kapsamında satranç turnuvası düzenlenecek.

Kaymakam Akif Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede düzenlenecek olan turnuvanın ulusal bazda olacağını, 1 Nisan da başlayan başvuruların 25 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Spor Sivas Projesi kapsamında düzenlenecek turnuvaya her kesimden büyük destek olduğunu belirten Pektaş, "Turnuvamıza katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. Turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip 2018-2019 yılı vizesi yapılmış, 2012 ve öncesinde doğan sporcular katılacak. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.