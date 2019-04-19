SİVAS (AA) - Akıncılar ilçesinde, "Spor Sivas" projesi kapsamında lise öğrencileri arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuvada Gölova Şehit Sümer Deniz Anadolu Lisesi ve Akıncılar Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi kız ve erkek takımları karşılaştı.

Akıncılar Spor Salonunda gerçekleşen maçlarda kızlarda Akıncılar takımı galip gelirken, erkeklerde Gölova takımı kazandı.



Programda konuşan Akıncılar Kaymakam Vekili ve Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, bu tür müsabakaların öğrenciler arasında kaynaşmayı arttırdığını ifade etti.