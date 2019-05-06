Spor şenliklerinde dereceye giren takımlara ödül verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) düzenlenen geleneksel spor şenliklerinde derece elde eden takımlar ödüllerini aldı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. KAEÜ Üniversite-Şehir Buluşması, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen ve 2 gün süren etkinliklerle gerçekleştirildi.

Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların yaptığı faaliyetler ve projelerin tanıtıldığı stantları çok sayıda Kırşehirli ziyaret ederek bilgi aldı.

Etkinlikler kapsamında, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının katkılarıyla Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından dönem içinde düzenlenen geleneksel spor şenliklerinde çeşitli spor dallarında derece elde eden takımlara ödülleri verildi.

Futbol, voleybol, masa tenisi ve satranç turnuvalarında dereceye giren takımlara kupalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt takdim etti.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ve akademisyenler, stantlarda incelemelerde bulundu.



