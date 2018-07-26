Spor Loto bayisine büyük ikramiye ilgisi

ESKİŞEHİR (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 27 milyon lira ikramiye kazanan talihlinin kuponunu yatırdığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bayi önünde yeni hafta çekilişi öncesinde uzun kuyruk oluştu.

Süper Loto oyununun 561. haftasında 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş büyük ikramiyenin çıktığı kuponun yatırıldığı bayi, yeni haftada yoğun ilgi gördü.

Yeni hafta çekilişinin yapılacağı perşembe günü, Süper Loto oynamak isteyen çok sayıda kişi şanslı olarak değerlendirdikleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bayi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

- "Talihliyi hala bilmiyorum"

Bayi sahibi Taner Çakır, yaptığı açıklamada, halen büyük ikramiyeyi kimin kazandığı bilmediğini belirtti.

Büyük ikramiyeyi çıkan kuponun kendilerinden yatırılmış olması dolayısıyla şansını denemek isteyen çok sayıda kişinin bayisini tercih ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük ikramiyenin isabet ettiği kişinin kuponunu buradan yatırdığını öğrenenler yoğun ilgi gösteriyor. Sivrihisar'dan geçen, İzmir, Ankara ve Eskişehir istikametine giden araçlardaki bazı vatandaşlar bile Dörtyol Köprüsü'nden ilçeye girerek Şans Topu, Sayısal Loto, On Numara ve Süper Loto oynamak için buraya geliyor."