Spor kulüplerinden çocuk istismarına ortak tepki





İSTANBUL (AA) - Spor kulüpleri, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına yayımladıkları mesajlarla tepki gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'in yanı sıra birçok Anadolu kulübü, sosyal medya hesaplarından, siyah arka plan üzerine beyaz olarak "Susmuyoruz" başlığı ve #ÇocukSusarSenSUSMA etiketiyle tepkilerini ortaya koydu.

Kulüplerin sosyal medya hesaplarında, "Çocuklarımızın sesi olmak için biz susmuyoruz!", "Çocuklar için Susmayacağız!" mesajları da yer aldı.