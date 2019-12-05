Son Dakika

Spor Eğitimi Daire Başkanı Çebi Niğde'de

NİĞDE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanı ve eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Niğde’de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Çebi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...

Genel 05.12.2019, 16:20
Spor Eğitimi Daire Başkanı Çebi Niğde'de
banner230

NİĞDE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanı ve eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Niğde’de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Çebi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda düzenlenen seminerde, yeni antrenör eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Çebi, antrenörlerin sorunlarını dinledi.

Çebi, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve şube müdürleriyle Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde çalışan Bayan Güreş Milli Takımını ziyaret ederek, genç sporculara tecrübelerini anlattı ve başarılarının devamını diledi.

İlker Ötgünlü, burada yaptığı açıklamada, Çebi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Çebi'nin bu ziyareti, bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarması, sporcularımızın motivasyonunu en üst düzeye çıkartacaktır.” dedi.

#Eski Milli Güreşçi Seçuk Çebi #Niğde
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@