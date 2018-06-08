SP Konya milletvekili adayı Özkafa Seydişehir’de

KONYA (AA) - Saadet Partisi Konya milletvekili adayı Mustafa Özkafa, seçim çalışmaları kapsamında Seydişehir'de partisinin iftar yemeğine katıldı.

Seçim koordinasyon merkezinde partililere seslenen Özkafa, üretim olmadan gelişmenin yaşanamayacağını, vatandaşın öncelikli sorununun işsizlik ve zor geçim şartları olduğunu söyledi.

Üretime yönelik yatırımlar yapılmadığı için vatandaşların şehre göç ettiğini anlatan Özkafa, tekrar göreve gelmeleri halinde sanayi yatırımlarını Konya genelinde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

İslam Birliğinin çekirdeği olan D-8 hareketini merhum Necmettin Erbakan'ın başlattığını ifade eden Özkafa, şunları kaydetti:

"AB ve ABD’ye teslim olmayacağız, sadece iyi geçineceğiz. İlişkilerimizi İslam ülkeleriyle geliştireceğiz. İktidar olduğumuz zaman, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin, çiftçimizin gelir düzeyini yükselteceğiz. Çalışmalarımız milletimiz ve insanlık için, huzur ve afiyetle başlayacak yeni bir dönemin başlangıcı içindir. Sandıktan Saadet Partisi ve cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu galip çıkacaktır. Bu bereket inşallah tüm Türkiye’ye yayılacak."