SP Karaman milletvekili adayları tanıtım toplantısı

KARAMAN (AA) - Saadet Partisi Karaman milletvekili adayları, düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Şaban Şahin, salonda bulunan partililere teşekkür etti.

24 haziran seçimleri için en iyi şekilde çalıştıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Seçmenimiz ile temas halindeyiz. Saadet Partisinin, önümüzdeki aylarda gerçekten ülkemizin teminatı olduğunu halkımız anlayacak. Biz bu toplumun mayasıyız. Bu maya inşallah bir gün tutacak. Saadet Partisi, Türkiye’deki çatışmayı, kavgayı, kutuplaşmayı kaldıracak yerine sevgiyi, barışı ve kardeşliği yeşertecek. Biz bunun için varız ve var olmaya devam edeceğiz. Kimsenin bizi kınamasından korkmuyoruz. Çünkü, Erbakan hocamız bize 50 yıllık bir miras bıraktı. 24 Haziran çalışmalarının ülkemize ve insan alemine hayırlara vesile getirmesini diliyorum."

Daha sonra sırasıyla söz alan milletvekili adayları Orhan Soydan, Ali Çiftçi ve Melekhan Kavas kendilerini tanıttı.

Toplantı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman'ın partililere, geçmişten günümüze Saadet Partisi ve 24 Haziran seçimlerini anlatmasıyla son buldu.