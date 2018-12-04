Sözkesen'den Dünya Madenciler Günü mesajı

KARAMAN (AA) - Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sözkesen, mesajında madencilerin geçimlerini sağlamak için bin bir zorluklara göğüs gererek, binlerce metre yer altındaki zenginlikleri yer yüzüne çıkararak, alın teri dökerek, emek mücadelesi verdiklerini belirtti.

Emeğin yanında yürekleri burkan kazalar da yaşandığını, son olarak Ermenek'te meydana gelen maden kazasında 18 madencinin kaybından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Sözkesen, şunları kaydetti:

"Ülkemizde fedakarca çalışırken elim kazalarda hayatlarını kaybeden veya ebedi hayata intikal eden bütün madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatlarını emekli veya çalışarak sürdüren madencilerimize de aileleriyle birlikte huzurlu bir yaşam diliyorum. Maden ocağı kazalarının olmaması dileği ile tüm madenci kardeşlerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum."