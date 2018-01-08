Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"ne ilişkin dava

- FETÖ'nün darbe girişimine yönelik hazırlanan "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada tutuklu 6 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:00
Sözde
banner230

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik hazırlanan "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada tutuklu 6 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu altı sanık ile tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, tutuksuz sanıklar ve avukatları, adli kontrol kapsamında haftada 2 gün karakola imza verme şartının kaldırılmasını veya bu sürenin bir güne indirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda tutuklulukta geçirdikleri süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak, tutuklu sanıklar Beytullah Abakam, Süleyman Ülker, Berkan Doğan Güneş, İsmail Mıngır, Rıdvan Akay ve İsmail Savcı'nın tahliyelerini kararlaştırdı. Heyet, bu sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu ve karakola imza verme şartı getirdi.

Tutuksuz sanıkların karakola imza verme şartı ise ayda bir güne indirilen duruşmada, sanıklardan Abdullah Ünal hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verildi.

Dava, bazı tanıkların dinlenmeleri için ertelendi.

İddianamede sanıkların isimlerinin FETÖ mensubu darbecilerin hazırladığı "Sıkıyönetim Gizli Mesaj Formları" ve "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi"nde yer aldığı belirtilerek, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü faaliyeti kapsamında zincirleme resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
"Sıkıyönetim Gizli Mesaj Formları""Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"Ankara 16. Ağır Ceza MahkemesiFETÖTahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim