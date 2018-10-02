Soylu'ya Finlandiyalı mevkidaşı Mikkanen'den ziyaret

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mikkanen'le bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Mikkanen şeref defterini imzaladı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Mikkanen'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Finlandiya'nın özellikle Suriyeli mültecilerle ilgili ortaya koyduğu tavrın örnek olduğunu belirten Soylu, "Heyetler arası görüşmede birçok meseleyi etraflıca görüşme şansımız olacak. Ortaya çıkacak değerlendirmelerin hem iki ülke hem de insanlık adına olumlu olacağını düşünüyorum. Önemli bir dönemde önemli bir coğrafyadayız. Bu ziyaretin olumlu katkılar yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Finlandiya, yüzde 20'sini almış durumda"

Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mikkanen de Türkiye'nin birçok konuda Avrupa'nın önemli bir partneri olduğunu, düzensiz göçle mücadelede de önemli çalışmalar yaptığını hatırlattı.

Heyetinde Finlandiya Göçmenlik Dairesinden yetkililerin de olduğunu belirten Mikkanen, "Ziyaretim boyunca Finlandiya'ya 500 Suriyelinin daha yeniden yerleştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Toplamda 3 bin Suriyeli Finlandiya'ya yerleştirilmiş olacak. Finlandiya, Avrupa'daki toplam yeniden yerleştirmelere bakıldığında yüzde 20'sine tekabül eden bir rakamı almış durumda." dedi.

Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden görüşmede, sınır yönetimi, polis teşkilatları arasında işbirliği, göç ve acil durum yönetimi konuları ele alınacak.