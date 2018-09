Soylu-Balkhi görüşmesi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gerek Afganistan'ın güvenliği gerek Afganistan'ın atacağı adımlar konusunda Türkiye sonuna kadar destektir." dedi.

Soylu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanı Sayed Hussaın Alimi Balkhi ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Balkhi'nin şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, bugün heyetlerarası görüşmede de birçok konuya değineceklerini, güvenlik işbirliği, göç ve FETÖ'yle mücadeleye kadar birçok konu başlığının söz konusu olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye ile Afganistan arasında her gün daha da gelişen işbirliklerinin söz konusu olduğuna değinen Soylu, bu görüşmelerde bu konuları çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Bakan Soylu, Afganistan'ın güven içerisinde olmasının özellikle Türkiye'nin en önemli talebi olduğuna işaret ederek, terörle mücadelede, güvenlik işbirliği ve göç meselesini Afganistan'la bir işbirliği içerisinde gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Afganistan ile Türkiye'de okuyan öğrenciler, burada ikamet alarak oturanlar ve diğer vasıtayla gelenler konusunda sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Gerek Afganistan'ın güvenliği gerek Afganistan'ın atacağı adımlar konusunda Türkiye sonuna kadar destektir. Bunu da bugüne kadar attığı adımlarla birçok kez kanıtlamıştır. Bunun iki ülkenin ilişkisi olarak görmek hem Türkiye hem de Afganistan'a tanımlanmamış bir değer verilmiş olur. Bu iki ülkenin ilişkisi değil bir evdeki iki kardeşin ilişkisi gibidir. Bütün ilişkilerimizi bu anlayış belirler. Afgan kardeşlerimiz özellikle hem gönlümüzün hem kalbimizin hem de bütün attığımız adımların kardeşliğini oluşturmaktadır."

- "Türkiye her alanda Afganistan'ın yanında olmuştur"

Bakan Sayed Hussaın Alimi Balkhi de iki ülke arasında incelenmesi gereken ortak çok noktanın bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin terörle mücadele olduğuna vurgulayan Balkhi, şöyle devam etti:

"Bir diğer konu da göç meselesi. Bunlara bir an önce masaya yatırmak ve incelemek çok önemlidir. İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız. Aynı zamanda Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Afganistan halkının her zaman yanında oldular. Özellikle son yıllara baktığımızda hem siyasi hem ekonomi anlamında Afganistan'ın yeniden kalkınması anlamında çok yardımcı oldunuz. Türkiye, her alanda Afganistan'ın yanında olmuştur, yardımcı olmaya çalışmıştır. Bunun için teşekkür ederim."

Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden Balkhi, "İki ülkenin kardeşliği herhangi bir şekilde bozulamaz ve iki millet de gerçekten birbirinden ayrılamaz. Bu bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.