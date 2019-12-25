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Şota Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi
Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'a bir sezonda 3 kupa kazandıran Şota Arveladze ligin en iyi teknik direktörü seçildi.
Genel 25.12.2019, 12:47
TAŞKENT (AA) - Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından başkent Taşkent’te düzenlenen törenle, futbolda 2019 yılının en iyilerine ödülleri verildi.
Öte yandan, ligde en çok gol atan Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise Özbekistan Süper Ligi'nde forma giyen en iyi futbolcu oldu.
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