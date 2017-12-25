Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçildi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamlığı 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) görev alacak mütevelli heyetini seçti.Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi seminer salonunda yapılan seçime Kaymakam Akif Pektaş,...