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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçildi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamlığı 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) görev alacak mütevelli heyetini seçti.Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi seminer salonunda yapılan seçime Kaymakam Akif Pektaş,...

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:48
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçildi
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SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamlığı 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) görev alacak mütevelli heyetini seçti.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi seminer salonunda yapılan seçime Kaymakam Akif Pektaş, 12 mahalle, 6 belde ve 95 köy muhtarı katıldı.

Yıl sonu genel değerlendirilmesi yapılan toplantıda, 2018 yılında yapılacak çalışmalar ile yürütülecek faaliyetler planlandı.

Toplantı sonunda Yıldırım Mahalle Muhtarı Gülten Çetin ve Harun köyü Muhtarı Nurettin Nergiz 2018 yılı faaliyet dönemi için SYDV mütevelli heyetine seçildi.


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