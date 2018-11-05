"Sosyal olmak çok mu zor?" projesi tanıtıldı

NİĞDE (AA) - Lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye ile 4 ülkenin ortaklaşa hazırladığı "Sosyal olmak çok mu zor?" adlı Erasmus + Projesi'nin başlangıcı, Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kokteylle verildi.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Sosyal olmak çok mu zor?" adlı Erasmus + projesi, tanıtıldı.

Tanıtım kokteyline, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Sıtkı Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Özüdoğru, İtalya, Polonya, Litvanya ve Portekiz'den gelen eğitimci ve öğrencilerin yanı sıra, okulun idareci ve öğretmenleri katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği 160 bin avro bütçeli proje ile öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Projeye katılan ülkelerden Türkiye "yaratıcı drama", Portekiz "yoga ve spor aktiviteleri", İtalya "İşbirlikçi öğrenme ve tartışma", Polonya "hikaye anlatma", Litvanya ise "düşünce haritaları yöntemleri" ile öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Her bir yöntemin yerinde uygulanacağı projede, katılımcı ülkelerin 20 yabancı öğrenciyi ağırlaması planlanıyor.

Sosyal beceriler üzerine bir rehber kitap hazırlanacağı ve detayların web sitesinden yayınlanacağı projenin 2 yıl sürmesi öngörülüyor.

Ayrıca projenin sonunda tüm partner ülke öğrencilerinin beraber çekeceği kısa filmle, okullarda öğrencileri geleceğe ve sosyal hayata hazırlayacak sosyal becerilere dikkat çekilmesi hedefleniyor.