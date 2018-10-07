Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

SİVAS (AA) - Sivas'ta sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen inşaat işçileri N.K. ve Z.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Z.B. ''terör örgütü propagandasını yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.