Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık H.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Almanya'da kamyon şoförü olduğunu ifade eden sanık, savunmasında, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar ile fotoğrafların kendisine ait olmadığını ve bu paylaşımların hesabına nasıl girdiğini bilmediğini öne sürdü.

Beyin ameliyatı olduğu için bazı şeyleri hatırlamadığını iddia eden H.Ş, "Sağlık sorunlarımla uğraşıyorum. Böyle bir şey olmuşsa mahkemeden özür diliyorum. Devletime bağlı biriyim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, sanığı tahliye etti.



