Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan sanığa, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.K. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık savunmasında, 2011 yılında sosyal medya hesabından yapılan 3 paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu ve bu nedenle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.K'ye "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

