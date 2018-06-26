Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ahmet G. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda PKK/KCK terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içerin yöntemlerini meşru gösterdiği, övdüğü ve teşvik ettiği için "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Ahmet G. ise örgüt propagandası yapmadığını ve suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanığa "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.