ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Mizgin Yıldırım (22) ve avukatı hazır bulundu.

Sanık, savunmasında hakkındaki suçlamayı reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda, sanığın, zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yaptığı kanaatine vararak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sosyal medyada 2014 ile 2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Ocak 2017'de gözaltına alınan sanık hakkında, yürütülen soruşturma sonucunda tutuksuz olarak dava açılmıştı.