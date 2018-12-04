Sosyal medyadan fuhşa aracılık edenlere yasal işlem başlatıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden fuhuş ve fuhşa aracılık edenlere yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformu Twitter ve bazı web siteleri üzerinden Kırıkkale'nin adının olumsuz ve ahlak dışı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen 94 Twitter hesabı ile 24 web sitesi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesi gereğince yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.



