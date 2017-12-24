Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunup FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini öne sürülen G.A'yı gözaltına aldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen G.A, emniyete götürüldü.











