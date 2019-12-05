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Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri,...
Genel 05.12.2019, 18:29
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum H, Halış B. ve Muhammet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Sincan Cezaevine gönderildi.
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