Sosyal medya ve dijital güvenlik, AÜ'de araştırılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öncülüğünde "Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" (SODİGEM) kuruldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın hayata geçirdiği proje SODİGEM, 13 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle faaliyetine başladı.

Sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunacak SODİGEM'in gerçekleştireceği faaliyetler arasında sosyal medya ve türevleri ile ilgili dijital güvenlik konularında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak, dijital güvenlik uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamaları kamuoyunun kullanımına sunmak, dijital dünyada yer alan tehlikeli oyun ve uygulamalara karşı bilinçlendirici eğitimler vermek, bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlamak, blockchain (blokzincir) ve uygulamaları ile ilgili araştırmalar yapmak gibi çok sayıda çalışma yer alıyor.

Merkezde, belirlenen faaliyetlere yönelik, alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip çalışmaları yürütecek.