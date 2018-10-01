Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli operasyonda, uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla "Pucca" takma adını kullanan köşe yazarı P.K, şarkıcı Ş.K.O. ve B.A. ile YouTuber A.M.A. gözaltına alındı.