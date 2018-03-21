Sosyal Medya Akademisi kursiyerlerine sertifika

ANKARA (AA) - Kahramankazan Sosyal Medya Akademisine katılan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve kursiyerler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesinin katkılarıyla kurulan Sosyal Medya Akademisinde eğitim alan kursiyerler sertifikalarını Metin Külünk ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün elinden aldı.

Sosyal Medya Akademisine zaman zaman katılarak eğitim veren Metin Külünk’ün sertifikasını ise Belediye Başkanı Lokman Ertürk verdi. Külünk, sertifikanın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini ve TBMM’deki odasına asacağını söyledi.

Törende konuşan Külünk, 21. yüzyılın en önemli mücadele araçlarından dijital platformun renkli devrimlerin adresi olduğunu ancak sosyal medyanın inşa ve ihya aracı değil yıkım aracı haline geldiğini söyledi.

Sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda buluna Külünk, şunları kaydetti:

"İnsanlar farkında olmadan istihbarat birimlerine gönüllü veri aktarma aracı haline gelebilmektedir. Kişilerin paylaşımlarından biyografik istihbarat elde edilmekte ve dünyayı kontrol etme noktasında olan güçlerin o paylaşımlar üzerinden bu toplumun istatistiğini, beklentilerini, hedeflerini tespit etmektedirler. Siz FETÖ'nün bu ülkede rastgele mi seçildiğini düşünüyorsunuz. FETÖ bilinçli bir tercihin sonucudur. Küresel güçler isyan ahlakının bulunduğu grupları asla istemezler. Boyun bükmeyi ahlak ve karakter haline getirmiş gruplar üzerinden süreçleri yönetirler."