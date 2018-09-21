Sosyal Hizmet Merkezinden aşure dağıtımı

YOZGAT (AA) - Yozgat Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bin kişiye aşure dağıtıldı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, okul destek projesinde yer alan öğrencilerle birlikte Hükümet Konağı'na gelen vatandaşlara ve çalışanlarına aşure ikram ettiklerini anlatarak, "Muharrem ayı ve Aşure Günü İslam dünyasında büyük öneme sahip bir gündür. Hem bugün yaşananlar, hem de bugün için nakledilen rivayetler, Aşure Günü'nün önemini arttırıyor. Biz de bugün okul destek projesinden yararlanan çocuklarımızla birlikte Hükümet Konağı'na gelen vatandaşlarımıza aşure dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.



