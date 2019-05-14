KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal güvenlik teşkilatının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırşehir Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a ziyarette bulundu.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Akın, insanların sosyal durumlarının güvence altına almasının sosyal hukuk devleti gereği yapılan bir hizmet olduğunu belirtti.

Sosyal güvenlik teşkilatının önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın geleceği ve huzuru konusunda toplumun her kesimine dokunan, temas eden sosyal güvenlik teşkilatı çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri ise sosyal güvenliğin önemini, toplum üzerindeki etkisini ve yetkisini anlatmak, bu konuya dikkat çekmek için toplumda farkındalık oluşturmak adına kutlanmaktadır. Nüfusumuzun hemen hemen tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altındadır. Umarım kutlanan bu hafta amacına ulaşır. Bu vesileyle, Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyor, böylesine önemli bir görev yürüten teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

SGK İl Müdürü Hacı Ahmet Akdeniz ise Sosyal Güvenlik Kurumu kanununun 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğini ve her yıl 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, toplumu sosyal güvenlik alanında bilinçlendirerek, kurumda yürütülen faaliyetler hakkında vatandaşları hafta boyunca bilgilendirdiklerini ifade etti.



