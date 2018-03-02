Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Kısa'dan Akgün'e ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Merkez (SGM) Müdürlüğü bulunmayan ilçelerde, mobil SGM aracı hizmet verecek.

Vatandaşların sosyal güvenlik haklarından eksiksiz yararlanabilmeleri için mobil internet altyapısıyla donatılan mobil SGM aracı, Seyitgazi, Beylikova, Mihalgazi, İnönü, Sarıcakaya, Alpu ve Mihallıççık ilçelerinde dönüşümlü olarak hizmet verecek.

Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili İbrahim Kısa, ilgili belediyelerin başkanlarını ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu. Kısa, mobil SGM aracının hizmet vereceği konum ve gün bilgilerinin belediyeler tarafından vatandaşlara duyurulması talep etti.

İbrahim Kısa, bu kapsamda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile makamında bir araya geldi, SGM aracıyla verilecek hizmetlerle ilgili bilgi verdi.