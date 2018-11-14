"Sorunların üstesinden birlik olarak gelebiliriz"

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sorunların üstesinden ancak birlik ve dayanışma içerisinde olursak gelebiliriz. Sadece ekonomik sorunların değil, tüm sorunların üstesinden gelebilmenin en önemli yolu kenetlenmek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonundan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Arslan, Tayvan'da gerçekleştirilen Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) 16. Bölgesel İcra Konseyi toplantısına katıldı.

Burada konuşan Arslan, Türkiye'nin son aylarda ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğini, yaşanan ekonomik sorunların çalışanlar üzerinde ağır baskılar oluşturduğunu belirtti.

Çalışanların kriz dönemlerinde geleceklerini, işlerini, aşlarını tehdit altında gördüklerini vurgulayan Arslan, "Bu sorunların üstesinden ancak birlik ve dayanışma içerisinde olursak gelebiliriz. Sadece ekonomik sorunların değil tüm sorunların üstesinden gelebilmenin en önemli yolu kenetlenmek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin daha iyi hale gelmesi için tüm sosyal tarafların masada birlikte oturup konuşmaları, alınabilecek önlemleri ve atılacak adımları birlikte müzakere etmeleri gerektiğini aktaran Arslan, "İşçi - işveren kesimini ilgilendiren konularda bizlerin olmadığı çözümler gerçeklikten uzak kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, ITUC-AP 16. Bölgesel İcra Konseyi toplantısının sona ermesinin ardından toplantıya ev sahipliği yapan Çin Emek Federasyonu'nun 70. Kuruluş Yıldönümünü seremonisine de katıldı.