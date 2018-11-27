Sorgunlu öğrenciler İtalya yolcusu

YOZGAT (AA) - Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Engelli Sağlık Hizmetleri Alanında AB Standartlarında Eğitim" projesi çerçevesinde, 12 öğrenci İtalya'ya gidecek.

Okul Müdürü ve Proje Yasal Temsilcisi Öğretmen Osman Kılınçarslan'ın hazırladığı proje kapsamında İtalya'nın Milano şehrine gidecek olan öğrencilerin, engelli sağlık hizmetleri alanında AB uygulamalarını yerinde görüp, bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı elde edeceklerini belirtti.

Kılınçarslan, "Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında Ulusal Ajans tarafından kabul ve hibe edilen projeyle, sağlık alanında uygulanan ve kullanılan son teknolojileri staj yoluyla öğrencilerimizin inceleme şansları olacak. Yine öğrencilerimizin mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak bu proje Ulusal Ajans tarafından tamamen hibe şeklinde finanse edilmektedir." dedi.



