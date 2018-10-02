Sorgunlu gençler Güneydoğu illerini gezdi

YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Umutla Bakıyorum" projesi kapsamında gençlere yönelik Güneydoğu illerine gezi düzenlendi.



Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, düzenlenen gezinin gençlerin ülkenin tarihi ve turistik yerlerini tanımaları, arkadaşlık, dostluk bağlarını güçlendirmeleri ve yeni yerler görmeleri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bu tür gezileri düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Tunçer, "Müdürlüğümüz tarafından yürütülen SODES projesi kapsamında düzenlenen geziye 50 gencimiz katıldı. Gençlerimiz Şanlıurfa Eyüp Nebi, Eyübiye, Hazreti İbrahim ve Elyas Peygamber türbeleri ile Balıklıgöl, sabır taşı, Adıyaman'da Nemrut ve ayrıca Malatya Darende'de Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Şanlıurfa'da sıra gecesine katılan gençlerimiz, 4 günlük gezinin ardından Sorgun'a döndüler." dedi.



