Sorgun'daki eski devlet hastanesi yıkıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun'da yeni devlet hastanesinin hizmete başlamasıyla, 1987 yılında 50 yataklı olarak yapılan ve yaklaşık 28 yıl sağlık hizmeti veren eski Sorgun Devlet Hastanesi binası yıkıldı.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar yeni hastanenin yapılmasıyla atıl durumda kalan eski hastane binasının Sağlık Bakanlığa tarafından hazineye devredildiğini söyledi.

Altınpınar, "Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan hastanenin yerine okul yapılması planlanmaktadır." dedi.

