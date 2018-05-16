Sorgun’da zabıta denetimleri

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı nedeniyle fırınlarda hijyen ve gramaj denetimleri yaptı.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, ekiplerin fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığının, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının, genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrol edildiğini belirtti.

Gürbüz, halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yapıldığını ve ramazan ayına girilmesiyle bu denetimleri daha da artıracaklarını ifade ederek, "Halkımızın sağlığını korumak için denetimler gerçekleştiriyor, hemşehrilerimizin talepleri ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanıyor." dedi.

