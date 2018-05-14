Sorgun’da yol yapım çalışmaları

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü havaların ısınmasıyla yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Köydes Projesi kapsamında yatırım programına alınan birinci kat ve ikinci kat yol yapıp çalışmaları, Sorgun'a bağlı Belencumafakılı ile Akocak köyü arasında bulunan grup yolu ile başladı.

AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Mesut Kılıç ve Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, 2018 yılı yol yapım çalışmalarının Belencumafakılı ile Akocak köyü arasındaki 5 kilometrelik yolun genişletme çalışmaları ile başladığını ve bu yıl 66 kilometre yol yapacaklarını kaydetti.

Bunun dışında Emirler ile Kapaklı köyü arasındaki 1,5 kilometrelik yol genişletme çalışmalarının altyapısının tamamlandığı bilgisini veren Kayhan, "Karahacılı köyü ile Çavuşlu köyü arasındaki 6 kilometrelik yol genişletme ve asfalt çalışmamız devam edecek. Toplamda 45 kilometrelik yolumuzun da ikinci kat asfaltını atacağız." dedi.

AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Mesut Kılıç ise vatandaşların artık standardı yüksek ve kaliteli yollardan köylerine gidip geleceklerini ifade etti.

